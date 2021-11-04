Помер режисер Віталій Малахов, батько телеведучої Даші Малахової

Віталій Малахов помер на 68-му році життя.

У родині української телеведучої та акторки Даші Малахової сталося горе.

На 68 році життя помер її батько, відомий український режисер – Віталій Малахов. Сумну звістку акторка повідомила у своєму Facebook.

Віталій Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, рідний мій", – написала Малахова.

Відомо, що 26 жовтня Віталія Юхимовича госпіталізували до лікарні. У нього почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію Юхимовичу повинні були імплантувати штучну нирку.

Зазначимо, Віталій Малахов - український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. 2008 року він став народним артистом України. Також Віталій Юхимович став лауреатом національної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

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