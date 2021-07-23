Влад Яма на диете набрал 8 килограммов

Ведущие шоу "Твой День" рассказали об отношении к фруктовым диетам.

Ведущие дневного инфотейнмент-шоу "Твой день" на 1+1 – Ирина Ванникова, Влад Яма, Руслана Писанка вместе с врачом-диетологом Анной Белокоз в прямом эфире говорили про фруктовые диеты – выясняли, возможно ли похудеть, употребляя только фрукты. Также ведущие поделились своим отношением к таким диетам.

Наглядно диетолог продемонстрировала, что на один килограмм дыни приходится аж 16 чайных ложек сахара (1 чайная ложка – это 5 граммов сахара – ред.). И это при том, что по рекомендациям ВОЗ человек должен употреблять максимум 5 чайных ложек сахара в день!

пресс-служба канала "1+1"

За кулисами "Твой день" Ирина Ванникова призналась, что в жизни придерживается сбалансированного питания.

"Фрукты – не лучший способ похудеть, они полезны только до определенной меры. Я никогда не пробовала фруктовые диеты и среди знакомых у меня нет примера, кто пробовал. Если ты хочешь похудеть – надо уменьшать порции, не есть жареного, жирного, чипсов и не пить сладкие напитки. Основа здорового питания очень простая и доступная – нежирное мясо или рыба + овощи, утром каши".

пресс-служба канала "1+1"

Влад Яма рассказал, что впервые он попробовал диету 14 лет назад, после участия в проекте "Танцы со звездами". Тогда ведущий случайно похудел из-за стресса. Тренер назначил ему спортивную диету с высоким содержанием белков. Благодаря ей танцор набрал 8 килограмм и вернул свой нормальный вес.

пресс-служба канала "1+1"

А вот что касается фруктовых диет, то Влад слышал об арбузной, однако не очень верит в ее эффективность.

"Большую часть своей осознанной жизни я ограничиваю себя в питании. Я понимаю, что можно есть, а что нельзя. Пытаюсь нарушать эти правила как можно реже, однако, делать это регулярно. Арбуз – один из моих любимых десертов, вместе с черешней. После встречи с диетологом, в эфире "Твой день", мои сомнения в арбузной диете только усилились. Невозможно похудеть, употребляя такое количество сахара за раз. Это все – стереотипы. Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения – это точно", – прокомментировал Влад Яма.

пресс-служба канала "1+1"

А Руслана Писанка заявила:

"Я всегда буду на стороне всех женщин, независимо от того, какого размера у них тело, ведь должны светиться глаза. Это самая главная и самая крутая диета – быть счастливой! Я диеты не люблю вообще. Хоть и понимаю, что некоторые из них работают, и возможно, нужны для здоровья по назначению врача. Я не очень люблю фрукты на каждый день, и поэтому мне проще избежать в рационе переизбытка такого сахара. Но мне нравятся арбуз, дыня, сливы, груши и черника. И самое главное, что я узнала у нашей гостьи диетолога Анны Белокоз, – фруктов и ягод желательно съедать только 400 грамм в сутки – рекомендация для здоровья и хорошего самочувствия".

Можно ли похудеть, употребляя фрукты и ягоды – разговор с диетологом

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