Лопнула шина: в США велосипедист упал в воду и попал в пасть крокодила

Лопнула шина: в США велосипедист упал в воду и попал в пасть крокодила

Агрессивная рептилия покусала мужчину.

В американском парке Халпатиоки, штат Флорида, велосипедист попал в пасть огромного аллигатора.

Об этом сообщает WPTV News.

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Американец упал с велосипеда в водоем, где сидела самка аллигатора, которая охраняла свое гнездо. Разъяренная самка схватила его за ногу и укусила несколько раз. Мужчина сумел вырваться из пасти рептилии и зацепиться за корни деревьев, чтобы не утонуть.

На помощь пострадавшему бросились люди. Один из них, Чарли, бросил ему поводок и вытащили велосипедиста из воды.

"У него было много ран на ноге, в основном в верхней части бедра", — сообщил Чарли.

Как удалось выяснить позже, мужчина упал в воду из-за того, что у него лопнула шина на повороте.

Охотник, который поймал крокодила, рассказал, что длина рептилии была около 2,5 метра.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разорвала двух человек на глазах у их друга, который успел вскарабкаться на дерево и спастись.

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