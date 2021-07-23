В Украину пыталась въехать группа российских моряков по документам от оккупантов

В Украину пыталась въехать группа российских моряков по документам от оккупантов

Пограничники не пустили российских моряков и дали им запрет на въезд на три года.

В Одесской области в один из морских портов прибыло судно под флагом Либерии, 12 членов команды которого были россиянами. Пограничникам они предъявили паспорта, выданные на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда в Facebook.

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Известно, что судно с моряками прибыло в пункт пропуска "Морской порт Южный" в городе Южный. Россияне намеревались пересечь границу по недействительным документам, которые им выдала оккупационная так называемая "власть" временно оккупированного Крыма.

В связи с чем россиянам запретили въезд в Украину на три года. Пограничники напомнили, что согласно ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые документы, выданные органами или должностными лицами, которые были созданы или предназначены незаконно, являются недействительными. Соответственно, документы, выданные такими органами, и принятые ими решения не действительны и не имеют юридических последствий.

Государственная пограничная служба Украины

Напомним, ранее в Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский" россиянин-нарушитель пытался дать взятку пограничнику, чтобы въехать в Украину. Гражданина страны-агрессора задержали.

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