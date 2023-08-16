Цены на горючее до конца августа вырастут: сколько будет стоить бензин и дизель

В Украине поднимутся цены на топливо на АЗС.

В Украине к концу лета ожидается удорожание горючего. По прогнозам, стоимость бензина повысится до 57-58 грн/л, а дизеля – до 55-56 грн/л.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, передает "Обозреватель".

По словам эксперта, цены на горючее "вплотную могут приблизиться" к 60 грн/литр.

"Нас ждет дополнительное подорожание. Цена на бензин будет составлять 57-58 грн за литр. На дизтопливо, думаю, 55-56 грн. И, вероятнее всего, это произойдет еще до конца августа. Видим, что есть потенциал для роста", – говорит Куюн.

Сергей Куюн выделил две причины роста цен на топливо:

высокие мировые цены;

фактическое истощение запасов июньского дешевого горючего.

"Соответственно, рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями. И они такие, что цена еще будет расти. Не думаю, что она достигнет 60 грн/л, но вплотную может приблизиться", – отметил он.

За неделю – с 4 по 11 августа – бензин А-95 в Украине подорожал почти на 2 грн/л, до 51,94 грн. Выросли цены и на бензин А-95+, на 1,98 грн – до 53,92 грн. Дизель подорожал на 2,04 грн/л – до 51,29 грн.

Раньше мы писали, какой будет максимальная стоимость горючего и когда АЗС остановят рост.

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