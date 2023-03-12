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IBOX возобновил работу всех своих терминалов

IBOX возобновил работу всех своих терминалов

Фото: Pexels

Через терминалы снова можно пополнять карты.

Сеть терминалов IBOX возобновила деятельность. Через терминалы можно снова пополнять карты и осуществлять другие транзакции.

Об этом сообщила пресс-служба сети в Facebook.

"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность", – говорится в сообщении компании.

Терминалы IBOX уже принимают платежи по основным услугам:

  • Monobank
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • ОТП Банк
  • Sportbank
  • Unex Bank
  • Lifecell
  • Vodafone
  • Kyivstar

Напомним, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК " и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Впоследствии Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала масштабную схему отмывания теневых доходов.

Добавим, акционерами IBOX Bank являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

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