IBOX возобновил работу всех своих терминалов

Через терминалы снова можно пополнять карты.
Сеть терминалов IBOX возобновила деятельность. Через терминалы можно снова пополнять карты и осуществлять другие транзакции.
Об этом сообщила пресс-служба сети в Facebook.
"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность", – говорится в сообщении компании.
Терминалы IBOX уже принимают платежи по основным услугам:
- Monobank
- А-Банк
- ПУМБ
- ОТП Банк
- Sportbank
- Unex Bank
- Lifecell
- Vodafone
- Kyivstar
Напомним, НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК " и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Впоследствии Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала масштабную схему отмывания теневых доходов.
Добавим, акционерами IBOX Bank являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
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