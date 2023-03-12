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IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів

IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів

Фото: Pexels

Через термінали знову можна поповнювати картки.

Мережа терміналів IBOX відновила діяльність. Через термінали знову можна поповнювати картки та здійснювати інші транзакції. 

Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.

"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність", - йдеться в повідомлені компанії.

Термінали IBOX вже приймають платежі за основними послугами:

  • Monobank
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • ОТП Банк
  • Sportbank
  • Unex Bank
  • Lifecell
  • Vodafone
  • Kyivstar

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію від 7 березня 2023 року. Згодом Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему відмивання тіньових прибутків.

Додамо, акціонерами IBOX Bank є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

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