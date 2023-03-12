IBOX поновив роботу всіх своїх терміналів

Через термінали знову можна поповнювати картки.
Мережа терміналів IBOX відновила діяльність. Через термінали знову можна поповнювати картки та здійснювати інші транзакції.
Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.
"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність", - йдеться в повідомлені компанії.
Термінали IBOX вже приймають платежі за основними послугами:
- Monobank
- А-Банк
- ПУМБ
- ОТП Банк
- Sportbank
- Unex Bank
- Lifecell
- Vodafone
- Kyivstar
Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію від 7 березня 2023 року. Згодом Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему відмивання тіньових прибутків.
Додамо, акціонерами IBOX Bank є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
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