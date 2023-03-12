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Винищувачі для України – у МЗС зробили невтішний прогноз

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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635
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Винищувачі для України – у МЗС зробили невтішний прогноз

Фото: Getty Images

У МЗС розповіли про терміни постачання Україні бойових літаків.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що не варто сподіватися на швидке постачання Україні бойових літаків від партнерів, тому що поставка винищувачів – це дуже складне завдання з точки зору логістики і техніки.

Про це він сказав у інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.  

"Тому ми говоримо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про постачання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на навчання", - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда розповів, що Польща готова передати Україні літаки МіГ-29, які зараз є у неї на озброєнні.

Словаччина також має намір передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею.

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Дата публікації
Перегляди
635
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