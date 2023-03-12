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У Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом перепросив (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1452
Час на прочитання
1 хв
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У Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом перепросив (відео)

Фото: УНІАН

У військовій частині трапився скандал через побиття солдата.

В одній з військових частин Житомира трапився скандал. Молодший лейтенант побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.   

Відповідні відео з'явилося у Мережі.

Як можна зрозуміти з відео, за словами молодшого лейтенанта, бійка нібито трапилася через вживання строковиками алкоголя. 

"Я – молодший лейтенант буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був – на навчанні, чи у районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", - заявив військовий.  

Наразі офіційної реакції від військового керівництва частини немає. 

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Дата публікації
Перегляди
1452
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