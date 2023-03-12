Истребители для Украины – в МИД сделали неутешительный прогноз

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит надеяться на скорую поставку Украине боевых самолетов от партнеров, потому что поставка истребителей – это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

"Поэтому мы говорим, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о поставках самолетов, мы не тратили время и много месяцев на обучение", — отметил глава МИД.

Напомним, президент Анджей Дуда рассказал, что Польша готова передать Украине самолеты МиГ-29, которые сейчас есть у нее на вооружении.

Словакия также намерена передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей.

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