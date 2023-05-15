В мире рекордно подорожает кофе – Bloomberg

В мире стремительно начал дорожать кофе. Цена на арабику уже выросла на 20%, а на мировых биржах достигли рекордного показателя за последние семь лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Глобальный кризис стоимости жизни заставил людей во всем мире переходить на более бюджетный кофе из зерен робусты, из-за чего спрос на него значительно вырос, а предложение — в дефиците. Это повлияло на рост ее стоимости.

Дефицит зерен робусты связан с тем, что Вьетнам — крупнейший в мире производитель — собрал наименьший за четыре года урожай. Бразилия, на втором месте среди лидеров по выращиванию этого сорта, пострадала от засухи, а Индонезия — от сильных ливней. Непогода уничтожает кофейные плантации, соответственно, поэтому повышаются цены на продукт.

Впрочем, экспорт кофе растет, но спрос людей перейти с более дорогой арабики на более дешевую робусту растет еще быстрее. Фермеры не успевают удовлетворять мировой спрос и перспектив исправить ситуацию пока нет.

Ранее Fitch Solutions сообщила, что на складах Intercontinental Exchange хранится запас кофе на самом низком уровне за весь век.

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