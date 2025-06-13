- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 26k
Платье невесты
Оригинальные, дорогие, дешевые и с многолетней историей – именно такие свадебные платья со всего мира вы увидите здесь, а также узнаете удивительные истории их владелиц.
Публикации тега
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 21k
Кардинальный шаг: невеста обрезала юбку прекрасного и уникального платья своей свекрови
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 7793
Обрезала и усовершенствовала: невеста сделала из старого платья матери "конфетку" и вышла в нем замуж
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 2192
Отрезала рукава и пышную юбку: невеста кардинально переделала свадебное платье матери
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 5619
Трогательно и красиво: невеста удивила бабушку, надев ее свадебное платье 1963 года
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 8721
Отрезала рукава и шлейф: невеста перешила уникальное шелковое платье своей бабушки
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 13k
Перешила и покрасила чаем: невеста изменила 74-летнее платье бабушки, чтобы надеть на свою свадьбу
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 29k
Удивила любимого: невеста купила очаровательное платье в секонд-хенде для своей свадьбы
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 6570
Как у Кэрри Брэдшоу: девушка купила уникальное платье Vera Wang в комиссионном магазине
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 5863
Это потрясающе: пара устроила выставку свадебных платьев своих бабушек и мам на собственной свадьбе