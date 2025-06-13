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Сукня нареченої
Оригінальні, дорогі, дешеві та з багаторічною історією - саме такі весільні сукні з усього світу ви побачите тут, а також дізнаєтеся дивовижні історії їхніх власниць.
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Кардинальний крок: наречена обрізала спідницю прекрасної та унікальної сукні своєї свекрухи
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Відрізала та вдосконалила: наречена зробила зі старої сукні матері "цукерку" і вийшла в ній заміж
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Відрізала рукави та пишну спідницю: наречена кардинально переробила весільну сукню матері
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Зворушливо і гарно: наречена здивувала бабусю, одягнувши її весільну сукню 1963 року
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Відрізала рукави та шлейф: наречена перешила унікальну шовкову сукню своєї бабусі
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Перешила і пофарбувала чаєм: наречена змінила 74-річну сукню бабусі, щоб одягнути на своє весілля
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Здивувала коханого: наречена купила чарівну сукню в секондгенді для свого весілля
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Як у Керрі Бредшоу: дівчина купила унікальну сукню Vera Wang у комісійному магазині
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Це приголомшливо: пара влаштувала виставку весільних суконь своїх бабусь та мам на власному весіллі