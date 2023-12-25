Военный учет женщин в Украине

Министерство обороны расширило список специальностей женщин, которым нужно обратиться к военкоматам. Среди профессий – от медиков и фармацевток до журналисток и музыкантов.

На учет будут принимать женщин, которые "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья". Возраст –18-60 лет. Стать на учет следует в течение 2022-го. Уклонение грозит штрафом.

Женщин могут привлекать в ряды ВСУ или обороны государства в военное время. В мирное время дамы могут присоединяться к войску только добровольно - по контракту.

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