Российские военные атакуют, но теряют дроны и самолеты

В течение боевого дня враг нанес один авиационный, один ракетный удар по украинским позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Из самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без человеческих утрат.
С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.
Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один «Шахид-136» – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.
Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.
Еще один «Шахид-136» атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины.
При попытке атаковать направление порта Южного очередной «Шахид-136» также метко сбит.
Активность нашей авиации составила 12 ударов по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.
Напомним, что россияне не смотрят на качество вооружения, они смотрят на возможность завоевания Украины.
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