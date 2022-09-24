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Астрологический прогноз на 24 сентября

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Астрологический прогноз на 24 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела любой степени сложности будут обречены на успех, поэтому необходимо, не теряя времени, браться за их осуществление. 

Символ дня: кувшинка. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: активность нужно проявлять только в случае особой необходимости. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: органы чувств, прежде всего глаза. 

Болезни дня: необходимо контролировать кровяное давление. Нельзя перегружать глаза и желудок. 

Сны дня: сны часто бывают вещими – они несут информацию, которую нельзя получить из других источников. 

Афоризм дня: "Лучшие доктора в мире – Доктор Диета, Доктор Покой и Доктор Веселье" (Джонатан Свифт). 

Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ воды. 

Ангел-хранитель дня: Сарос – дает человеку возможность познать самое себя. 

Магия и мистика дня: идеальное время для женской – любовной – магии. 

Табу дня: нельзя ничего разрушать – запрещается даже рвать цветы и бумагу. 

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