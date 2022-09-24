Астрологический прогноз на 24 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела любой степени сложности будут обречены на успех, поэтому необходимо, не теряя времени, браться за их осуществление.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: активность нужно проявлять только в случае особой необходимости.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: органы чувств, прежде всего глаза.
Болезни дня: необходимо контролировать кровяное давление. Нельзя перегружать глаза и желудок.
Сны дня: сны часто бывают вещими – они несут информацию, которую нельзя получить из других источников.
Афоризм дня: "Лучшие доктора в мире – Доктор Диета, Доктор Покой и Доктор Веселье" (Джонатан Свифт).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ воды.
Ангел-хранитель дня: Сарос – дает человеку возможность познать самое себя.
Магия и мистика дня: идеальное время для женской – любовной – магии.
Табу дня: нельзя ничего разрушать – запрещается даже рвать цветы и бумагу.
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