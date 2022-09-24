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В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров

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В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров

Фото: Associated Press

Среди них три надводных и один подводный носитель "Калибров".

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Их наготове 28.

«Угрозы и потребность в бдительности остаются актуальными, враг продолжает давление и запугивание. На информационном и социально-политическом фронте пытается создать дополнительное напряжение как лейтмотив для оправдания псевдореферендумов. Будьте сознательны и внимательны, не пренебрегайте собственной безопасностью, не игнорируйте сообщения о воздушных тревогах, критически воспринимайте информацию и не поддавайтесь панике и провокациям. Мы победим вместе и в единстве!», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.

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