В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров

Среди них три надводных и один подводный носитель "Калибров".
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Их наготове 28.
«Угрозы и потребность в бдительности остаются актуальными, враг продолжает давление и запугивание. На информационном и социально-политическом фронте пытается создать дополнительное напряжение как лейтмотив для оправдания псевдореферендумов. Будьте сознательны и внимательны, не пренебрегайте собственной безопасностью, не игнорируйте сообщения о воздушных тревогах, критически воспринимайте информацию и не поддавайтесь панике и провокациям. Мы победим вместе и в единстве!», — говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.
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