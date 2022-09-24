Где нельзя хранить презервативы: полезные советы

Чтобы секс был безопасным, нужен не только презерватив, но и его правильное хранение.

След-кольцо от презерватива в кошельке – это, конечно, секси (на самом деле – нет), но держать его там все же не нужно. Решили напомнить, как и где лучше хранить презерватив, чтобы он продолжал делать твой секс безопасным, а букеты на свидании были цветочные.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Правила хранения презервативов

Нет – кошельку!

В кошельке средство контрацепции подвергается излишнему трению. Как результат на латексе могут появиться микротрещины и защитные качества презерватива значительно снижаются.

Карманы джинсов тоже нет!

Место слишком теплое + ситуация, как с кошельком, есть трение во время хождения. Это может стать причиной повреждения и без того тонкого латексного изделия. А еще ты можешь на что-то сесть и пронзить его.

А бардачок автомобиля?

Нет. Летом автомобиль очень нагревается, а зимой там холодно. Туда же холодильник или места у батарей.

Может ванная или кухня?

Повышенная влажность и высокая температура разрушает латекс.

А где можно?

В прикроватной тумбочке, где нет прямых солнечных лучей, нет перепадов температур, где сухо и уютно.

Если тебе нужно носить его с собой, то лучше купи специальный футляр для презерватива и носи его в сумке-бананке, но в отдельном кармане.

Важно: у презервативов есть срок годности. Проверяйте его время от времени.

Напомним, в некоторых супермаркетах Киева во время локдауна запретили продавать презервативы. Стеллажи с ними сотрудники магазинов заклеили желто-черными лентами.

Hindustan Times пишет об увеличении продаж презервативов в индийских аптеках, сообщает Reuters о подобной ситуации в Китае.

Во время коронавирусного кризиса также переживает бум спрос на порнофильмы и сексуальные игрушки.

Во Вьетнаме полиция накрыла дельцов, которые перепродавали использованные презервативы