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У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів

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У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів

Фото: Associated Press

Серед яких три надводних та один підводний носій «Калібрів».

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Їх напоготові 28.

«Загрози та потреба в пильності лишаються актуальними, ворог продовжує тиск та залякування. На інформаційному та соціально-політичному фронті намагається створити додаткове напруження, як лейтмотив для виправдання псевдореферендумів. Будьте свідомими і уважними, не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги, критично сприймайте інформацію і не піддавайтесь паніці й провокаціям. Ми переможемо разом і в єдності!», - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
116
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