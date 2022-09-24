У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів

Серед яких три надводних та один підводний носій «Калібрів».

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Їх напоготові 28.

«Загрози та потреба в пильності лишаються актуальними, ворог продовжує тиск та залякування. На інформаційному та соціально-політичному фронті намагається створити додаткове напруження, як лейтмотив для виправдання псевдореферендумів. Будьте свідомими і уважними, не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги, критично сприймайте інформацію і не піддавайтесь паніці й провокаціям. Ми переможемо разом і в єдності!», - йдеться у повідомленні.

Також читайте У ЗСУ розповіли про ще одне ураження Каховського мосту та понад півсотні мертвих росіян

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

Читайте також:

До одеського пляжу морем принесло міну