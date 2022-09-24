Астрологічний прогноз на 24 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: справи будь-якого ступеня складності будуть приречені на успіх, тож необхідно, не гаючи часу, братися до їхнього здійснення.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активність потрібно проявляти лише в разі особливої потреби.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: органи чуття, передусім очі.

Хвороби дня: необхідно контролювати кров'яний тиск. Не можна перевантажувати очі й шлунок.

Сни дня: сни часто бувають віщими – вони містять інформацію, яку не можна отримати з інших джерел.

Афоризм дня: "Найкращі лікарі у світі – Лікарка Дієта, Лікар Спокій і Лікарка Розвага" (Джонатан Свіфт).

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії – символ води.

Ангел-охоронець дня: Сарос – надає людині можливість пізнати саму себе.

Магія та містика дня: ідеальний час для жіночої – любовної – магії.

Табу дня: не можна нічого руйнувати – забороняється навіть рвати квіти і папір.

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