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ТСН у соціальних мережах

Військовий облік жінок в Україні

Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей жінок, яким треба звернутися до військкоматів. Серед професій - від медиків і фармацевток до журналісток і музиканток.  

На облік братимуть жінок, які "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я". Вік -18-60 років. Стати на облік слід упродовж 2022-го. Ухилення грозить штрафом. 

Жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до оборони держави у воєнний час. У мирний час панянки можуть долучатись до війська лише добровільно - за контрактом.

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