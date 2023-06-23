Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никуда спешить

Счастливый день, когда удача сопутствует любым делам и начинаниям, поэтому не стоит медлить с воплощением в жизнь важных планов. Главное, не торопиться – спешка может не только удлинить и утяжелить результаты работы, но и сбить с пути, направив совсем не в ту сторону, которая ведет к достижению поставленной цели.

Сегодня, 23 июня, делать что-либо второпях не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно куда-либо спешить.

Импульсивным Овнам (21.03 – 20.04) не стоит делать резких движений, чем бы они ни занимались – даже улицу им нужно переходить осторожно и, самое главное, не торопясь. Нарушив это правило, они могут попасть в не очень приятную ситуацию, поэтому для них самих – как, впрочем, и окружающих, которые от них зависят – лучше вести неспешный образ жизни.

Скрупулезным и прагматичным Девам (22.08 – 23.09) звезды рекомендуют использовать эти качества не только в работе, но и в решении вопросов, которые так или иначе связаны с домашними делами. Если они по какой-то причине поспешат, то обязательно допустят досадную ошибку, которая всерьез их расстроит, поэтому им нужно составить план действий и следовать ему.

Трудолюбивые Козероги (22.12 – 20.01) захотят закончить очередной заказ раньше срока, сдав его накануне выходных, и это заставит их ускориться. В результате они наделают ошибок, исправление которых потребует гораздо больше времени, чем то, которое они обычно тратят на такой объем работы. Работать в привычном режиме гораздо выгоднее, даже если заказ придется сдать в начале следующей недели.

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