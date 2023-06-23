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Астрологический прогноз на 23 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 июня

Астрологический прогноз на 23 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые крупные и серьезные дела лучше отложить, а сегодня, как и положено в пятницу, довести до ума незначительные – те, что были начаты ранее. Общение принесет удовольствие, в котором не стоит себе отказывать. 

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути (бронхи).

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день (преимущественно под удар попадут бронхи), уже завтра перестанет беспокоить человека, особенно если вовремя принять необходимые меры. Несмотря на жаркую погоду важно избегать сквозняков и отказаться от прохладительных напитков со льдом. 

Питание дня: питание может быть разнообразным – разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, в любом случае соблюдать в питании принцип умеренности. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей: сегодня в них будет максимум витаминов и минеральных веществ. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для любовной магии. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если увидите что-то хорошее, лучше никому об этом не рассказывать. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – даже пресловутую соль соседке лучше не давать. 

Цитата дня: "Лучшие работники больше других работают и больше других отдыхают" (Том Хопкинс). 

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Дата публикации
Просмотры
379
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