Астрологічний прогноз на 23 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які великі та серйозні справи краще відкласти, а сьогодні, як і належить у п'ятницю, довести до розуму незначні – ті, що були розпочаті раніше. Спілкування принесе задоволення, в якому не варто відмовляти.

Символ дня: журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи (бронхи).

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня (переважно під удар потраплять бронхи), вже завтра припинить турбувати людину, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів. Незважаючи на спекотну погоду, важливо уникати протягів і відмовитися від прохолодних напоїв з льодом.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним — дозволяється включати не тільки корисні, а й шкідливі продукти. Якщо є привід, можна влаштувати навіть невелике гуляння, головне, у будь-якому разі дотримуватися в харчуванні принципу помірності.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай ягід та ранніх овочів: сьогодні в них буде максимум вітамінів та мінеральних речовин.

Магія та містика дня: час сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому якщо побачите щось хороше, краще нікому про це не розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати — навіть горезвісну сіль сусідці краще не давати.

Цитата дня: "Найкращі працівники більше за інших працюють і більше за інших відпочивають" (Том Гопкінс).

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