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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никуда спешить

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никуда спешить

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День спокойной, нейтральной энергетики, когда не стоит делать резкие движение – они не помогут достичь поставленной цели, скорее, разрушат то, что уже сделано. Занимаясь любыми – даже самыми важными – проектами, необходимо действовать, не торопясь: в таком поведении – залог успеха. 

Сегодня, 20 сентября, действовать, не торопясь, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никуда не спешить. 

Овен 

Овны ничего не умеют делать медленно: для них важно как можно быстрее «отстреляться» и, получив результат, тут же взяться за новое дело. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака сбавить обороты, в противном случае то, что они сделают, окажется с браком, а, значит, вместо новой «вершины» придется снова подниматься на старую. 

Весы 

Для Весов спешка будет связана с повышенной утомляемостью, из-за чего ои слишком быстро выбьются из сил и не смогут сделать даже половину того, что запланировали на этот день. Простейший выход избежать такого состояния – неторопливые действия, которые, как ни странно, дадут более высокий коэффициент полезного действия. 

Водолей 

Водолеям не стоит спешить не столько в делах, сколько в словах/: поторопившись и не подумав о том, что говорят, они могут, как говорится, ляпнуть лишнее, о чем впоследствии серьезно пожалеют. Чтобы не оскорбить собеседника – или не проболтаться о том, что стоит держать в тайне, лучше не торопиться с ответом на заданный вопрос. 

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Дата публикации
Просмотры
259
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