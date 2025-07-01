Как сделать маникюр «кошачий глаз»

Как сделать маникюр «кошачье око» / © Credits

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Этот стиль уже покорил соцсети и салоны, а главное — его легко сделать самостоятельно дома. Как именно, рассказало издание Real Simple.

Маникюр «кошачий глаз» — это особый вид гель-покрытия с эффектом перелива света, который напоминает блестящий кошачий зрачок. Эффект достигается с помощью магнитного гель-лака, в котором содержатся микрочастицы металла. Когда к еще влажному лаку поднести специальный магнит, частицы в нем смещаются и создают характерный «световой луч» или «бархатный эффект».

Также этот тренд иногда называют «бархатный маникюр» из-за мягкого, бархатистого вида покрытия.

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Что нужно для его создания

Перед тем, как начать, подготовьте все необходимые инструменты и материалы:

Базовое покрытие

Магнитный гель-лак

Специальный магнит (обычно идет в комплекте с лаком)

Топовое покрытие

УФ/LED лампа для полимеризации (для гель-лака)

Средство для обезжиривания ногтей

Как сделать маникюр

Шаг 1: подготовка ногтей. Очистите ногти, обработайте кутикулу и придайте желаемую форму. Обезжирьте поверхность ногтей специальным средством.

Шаг 2: нанесение базы. Нанесите тонкий слой базового покрытия и полимеризуйте его в лампе согласно инструкции (30-60 секунд).

Шаг 3: нанесение магнитного лака . Начинайте работать с одним ногтем за раз. Нанесите тонкий слой магнитного гель-лака, не полимеризуйте сразу.

Шаг 4: создание эффекта «кошачьего глаза». Пока лак еще влажный, поднесите магнит к ногтю (не касайтесь) на расстояние 2-3 мм. Удерживайте магнит 10-15 секунд, пока не появится желаемый эффект: луч, волна, косая линия и т.д. Экспериментируйте с положением магнита — горизонтально, вертикально, по диагонали или по кругу. Каждое движение создает уникальный узор.

Шаг 5: закрепление. После создания эффекта, полимеризуйте ноготь в лампе. Повторите для каждого ногтя.

Шаг 6: завершение. Покройте все ногти топом — глянцевым или матовым, в зависимости от желаемого эффекта. Снова высушите в лампе. При необходимости снимите липкий слой.

Как выбрать цвет

Для максимально реалистичного «кошачьего» эффекта выбирайте естественные цвета кошачьих глаз:

Изумрудно-зеленый

Янтарный

Синий

Золотистый

Серый или графитовый

Но современные тенденции позволяют экспериментировать с фиолетовым, розовым, черничным, шоколадным или даже неоновым.

Советы

Работайте с одним ногтем за раз, иначе лак застынет без эффекта.

Для более глубокого вида наносите два слоя магнитного лака и повторяйте магнитный эффект на каждом.

Эффект «кошачий глаз» лучше смотрится на темном фоне — попробуйте нанести черный гель под основной слой.

Маникюр «кошачий глаз» — это сочетание простоты и эффектности. Он выглядит профессионально даже в домашних условиях и позволяет каждой из нас почувствовать себя немножко волшебницей. Если хотите создать wow-эффект без лишних усилий — это ваш идеальный выбор.

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