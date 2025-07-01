Як зробити манікюр «котяче око» / © Credits

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Цей стиль вже підкорив соцмережі та салони, а головне — його легко зробити самостійно вдома. Як саме, розповіло видання Real Simple.

Манікюр «котяче око» — це особливий вид гель-покриття з ефектом переливу світла, який нагадує блискучу котячу зіницю. Ефект досягається за допомогою магнітного гель-лаку, в якому містяться мікрочастинки металу. Коли до ще вологого лаку піднести спеціальний магніт, частинки у ньому зміщуються та створюють характерний «світловий промінь» чи «оксамитовий ефект».

Також цей тренд іноді називають «оксамитовий манікюр» через м’який, бархатистий вигляд покриття.

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Що потрібно для його створення

Перед тим, як розпочати, підготуйте всі необхідні інструменти та матеріали:

Базове покриття

Магнітний гель-лак

Спеціальний магніт (зазвичай йде в комплекті з лаком)

Топове покриття

УФ/LED лампа для полімеризації (для гель-лаку)

Засіб для знежирення нігтів

Як зробити манікюр

Крок 1: підготовка нігтів. Очистьте нігті, обробіть кутикулу та надайте бажаної форми. Знежирте поверхню нігтів спеціальним засобом.

Крок 2: нанесення бази. Нанесіть тонкий шар базового покриття та полімеризуйте його у лампі згідно з інструкцією (30–60 секунд).

Крок 3: нанесення магнітного лаку. Починайте працювати з одним нігтем за раз. Нанесіть тонкий шар магнітного гель-лаку. Не полімеризуйте одразу.

Крок 4: створення ефекту «котячого ока» . Поки лак ще вологий, піднесіть магніт до нігтя (не торкайтеся) на відстань 2–3 мм. Утримуйте магніт 10–15 секунд, поки не з’явиться бажаний ефект: промінь, хвиля, коса лінія тощо. Експериментуйте з положенням магніту — горизонтально, вертикально, по діагоналі чи по колу. Кожен рух створює унікальний візерунок.

Крок 5: закріплення. Після створення ефекту, полімеризуйте ніготь у лампі. Повторіть для кожного нігтя.

Крок 6: завершення. Покрийте всі нігті топом — глянцевим або матовим, залежно від бажаного ефекту. Знову висушіть у лампі. За потреби зніміть липкий шар.

Як обрати колір

Для максимально реалістичного «котячого» ефекту обирайте природні кольори котячих очей:

Смарагдово-зелений

Бурштиновий

Синій

Золотистий

Сірий чи графітовий

Але сучасні тенденції дозволяють експериментувати з фіолетовим, рожевим, чорничним, шоколадним або навіть неоновим.

Поради

Працюйте з одним нігтем за раз, інакше лак застигне без ефекту.

Для глибшого вигляду наносьте два шари магнітного лаку та повторюйте магнітний ефект на кожному.

Ефект «котяче око» мати кращий вигляд на темному фоні — спробуйте нанести чорний гель під основний шар.

Манікюр «котяче око» — це поєднання простоти та ефектності. Він має професійний вигляд навіть у домашніх умовах і дозволяє кожній з нас відчути себе трішки чарівницею. Якщо хочете створити wow-ефект без зайвих зусиль — це ваш ідеальний вибір.

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