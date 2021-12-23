Тест "Умеете ли вы дарить подарки" 

Большинство из нас уверены, что дарить подарки – невелика наука, были бы деньги, а в магазинах всего полно.

Но так ли это на самом деле? Наверняка вам часто приходилось не только получать в подарок, но и дарить безликий подсвечник или ежедневник с корпоративной символикой, которые никого не в состоянии порадовать. Так умеете ли вы дарить подарки?

1. Что вам больше нравится – дарить подарки или получать их?

А) Конечно, дарить. Всегда приятно видеть, что ты доставил радость человеку.

Б) Разумеется, получать. Ни за что не поверю, что кто-то откажется от них.

В) И то, и другое.

Г) Ни то, ни другое. В первом случае я никогда не угадываю, что человек хотел бы получить от меня, во-втором, вечно получают то, что мне не нужно: похоже, мне передаривают то, что кому-то не подошло.

2. Завтра день рождения у вашей подруги. Вы готовы к этому событию?

А) Конечно, я давно купила ее любимые духи и припрятала до заветной даты.

Б) Еще нет, но точно знаю, что именно куплю – для меня не секрет, что именно она хотела бы получить.

В) Не успела, но сегодня в обеденный перерыв обязательно что-нибудь куплю.

Г) Нет. Подарю ей деньги – пусть сама себе что-нибудь купит.

3. Что, на ваш взгляд, категорически нельзя дарить женщине?

А) Средства гигиены – гели для душа, шампуни, мыло. Она может подумать, что это неприятный намек.

Б) Антивозрастные средства – кремы, лосьоны, духи. Не стоит подчеркивать возраст дамы, даже если вы знаете, сколько ей лет.

В) Духи – слишком велик риск не угадать, какие именно ароматы ей нравятся.

Г) Посуду. Так, за подаренную сковородку, если, конечно, ее мужчине специально не заказывали, можно этой самой сковородкой и получить. По-моему, хуже может быть только метла.

4. А что, согласно этикету, не дарят мужчинам?

А) Носки и носовые платки – слишком банально, к тому же многие сейчас предпочитают бумажные платки батистовым.

Б) Нижнее белье – слишком интимно, поэтому делать такие подарки можно только жене или любимой девушке.

В) Мягкие игрушки. Такие подарки по душе только юным девушкам, да и то не всем.

Г) Как-то никогда не задумывалась над этим. Если нужно сделать подарок знакомому мужчине, просто захожу в магазин и покупаю то, что не стыдно подарить.

5. Какие принципы относительно подарков вы считаете ложными или устаревшими?

А) "Дареному коню в зубы не смотрят". Еще как смотрят: обидно получить в подарок что-то ненужное, ведь таким образом человек дает тебе понять, что твои интересы ему не важны, главное – отбыть номер, а там хоть трава не расти.

Б) "Дорог не подарок, а внимание". Если вам подарили что-то, что заведомо вам не подходит, о каком внимании может идти речь?

В) "Книга – лучший подарок". На мой взгляд, в век интернета такой презент – вчерашний день, хотя, конечно, есть и любители печатных изданий.

Г) "Лучший мой подарочек – это ты!" Бесит, когда мужчина, придя к тебе на день рождения, считает, что его присутствия уже достаточно, а подарков и без него принесут огромное количество.

6. Чем вы руководствуетесь, выбирая подарки для близких и друзей?

А) Готовлюсь заранее: завожу разговоры на эту тему – рано или поздно человек проговорится, о чем он мечтает.

Б) Полагаюсь на интуицию – она меня еще ни разу не обманула.

В) Читаю статьи в интернете – в них всегда можно узнать, что сейчас модно дарить.

Г) Ориентируюсь на свой вкус – себе-то я точно плохого не подарю.

Результаты:

Большинство ответов А. Вы – настоящий мастер в искусстве дарения, которое вы превзошли настолько, что можете преподавать его на курсах. Вы всегда точно знаете, что и кому можно – или нужно – подарить, и еще ни разу не ошиблись. Вы и сами не прочь получить новые знания, которые присоединяются к вашему природному вкусу и чутью.

Большинство ответов Б. Вы с удовольствием делаете подарки и, как правило, угадываете, чего ждут от вас те, кому они предназначены, хотя, чего уж тут греха таить, пару раз вам приходилось ошибаться.

Большинство ответов В. Вы считаете, что тратить много времени на поиск подарка, – непозволительная роскошь, поэтому, как правило, приобретаете их на ходу: берете то, на что, как говорится, глаз упал. Однако вас спасает хороший вкус – вам удается выбрать не только нужные, но и стильные вещи.

Большинство ответов Г. Вы совершенно не затрудняете себя выбором подарка, даже если речь идет о родных и близких людях, чьи вкусы вы прекрасно знаете. Похоже, вы из тех, кто может подарить младенцу спиннинг со словами: "Через десять лет он будет мне за него благодарен!" Возможно, имеет смысл почитать соответствующую литературу?

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