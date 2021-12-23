Тест "Чи вмієте ви дарувати подарунки"

Більшість із нас упевнені, що дарувати подарунки – невелика наука, були б гроші, а в магазинах все є.

Але чи справді це так? Напевно, вам часто доводилося не лише отримувати подарунок, але й дарувати невиразний свічник або щоденник з корпоративною символікою, які не можуть нікого потішити. Тож чи вмієте ви дарувати подарунки?

1. Що вам більше подобається – дарувати подарунки чи отримувати їх?

А) Звісно, дарувати. Завжди приємно бачити, що ти потішив людину.

Б) Зрозуміло, що отримувати. Нізащо не повірю, що хтось відмовиться від них.

В) І те, й інше.

Г) Ні те, ні інше. У першому випадку я ніколи не вгадую, що людина хотіла б від мене отримати, а у другому - завжди отримую те, що мені не потрібно: схоже, мені дарують те, що комусь не підійшло.

2. Завтра день народження у вашої подруги. Ви готові до цієї події?

А) Звичайно, я давно купила її улюблені парфуми та приховала до заповітної дати.

Б) Ще ні, але достеменно знаю, що саме куплю – для мене не секрет, що саме вона хотіла б отримати.

В) Не встигла, але сьогодні в обідню перерву обов'язково щось куплю.

Г) Ні. Подарую їй гроші — нехай сама собі щось купить.

3. Що, на вашу думку, категорично не можна дарувати жінці?

А) Засоби гігієни – гелі для душу, шампуні, мило. Вона може подумати, що це неприємний натяк.

Б) Антивікові засоби – креми, лосьйони, парфуми. Не варто підкреслювати вік жінки, навіть якщо ви знаєте, скільки їй років.

В) Духи — дуже великий ризик не вгадати, які саме аромати їй подобаються.

Г) Посуд. За подаровану сковорідку, якщо, звичайно, її чоловікові спеціально не замовляли, можна цією сковорідкою й отримати. Гірше може бути лише мітла.

4. А що, згідно з етикетом, не дарують чоловікам?

А) Шкарпетки та носові хустинки – надто банально, до того ж багато хто зараз віддає перевагу паперовим хусткам перед батистовими.

Б) Нижня білизна – надто інтимно, тому робити такі подарунки можна лише чоловікові чи коханому хлопцеві.

У) М'які іграшки. Такі подарунки до душі лише молодим дівчатам, та й то не всім.

Г) Якось ніколи над цим не замислювалася. Якщо треба зробити подарунок знайомому чоловікові, просто заходжу до магазину та купую те, що не соромно подарувати.

5. Які принципи щодо подарунків ви вважаєте хибними чи застарілими?

А) "Дарованому коневі в зуби не дивляться". Ще й як дивляться: прикро отримати в подарунок щось непотрібне, адже таким чином людина дає тобі зрозуміти, що твої інтереси їй неважливі, головне – відбути номер, а потім хоч трава не рости.

Б) "Дорогий не подарунок, а увага". Якщо вам подарували щось, що свідомо вам не підходить, про яку увагу може йтися?

В) "Книга – найкращий подарунок". Зараз, у часи Інтернету, такий подарунок – вчорашній день, хоча, звичайно, є й любителі друкованих видань.

Г) "Найкращий мій подаруночок — це ти!" Дратує, коли чоловік, який прийшов до тебе на день народження, вважає, що його присутності вже достатньо, а подарунків і без нього принесуть величезну кількість.

6. Чим ви керуєтеся, вибираючи подарунки для близьких та друзів?

А) Готуюся заздалегідь: заводжу розмови на цю тему – рано чи пізно людина обмовиться, про що вона мріє.

Б) Покладаюся на інтуїцію — вона мене ще жодного разу не зрадила.

В) Читаю статті в Інтернеті — з них завжди можна дізнатися, що зараз модно дарувати.

Г) Орієнтуюся на свій смак — собі я точно поганого не подарую.

Результати:

Більшість відповідей А. Ви – справжній майстер мистецтва дарування, яке ви опанували настільки, що можете викладати його на курсах. Ви завжди точно знаєте, що і кому можна – чи треба – подарувати, і ще жодного разу не помилилися. Ви й самі не проти отримати нові знання, які доповнюють ваш природний смак та чуття.

Більшість відповідей Б. Ви із задоволенням робите подарунки і здебільшого вгадуєте, чого чекають від вас ті, для кого вони призначені, хоча ніде правди діти, кілька разів вам доводилося помилятися.

Більшість відповідей В. Ви вважаєте, що витрачати багато часу на пошук подарунка – недозволена розкіш, тому зазвичай купуєте їх мимохідь: берете те, на що, як то кажуть, око впало. Однак вас рятує гарний смак – вам вдається вибрати не лише потрібні, але й стильні речі.

Більшість відповідей Г. Ви зовсім не обтяжуєте себе вибором подарунка, навіть якщо йдеться про рідних та близьких людей, чиї смаки ви чудово знаєте. Схоже, ви з тих, хто може подарувати немовляті спінінг зі словами: "Через десять років він буде мені за нього вдячний!" Можливо, є сенс почитати відповідну літературу?

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