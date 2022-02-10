Дополнительный час сна поможет похудеть - исследование

Недостаточное количество сна влияет на регулирование аппетита.

Эксперты из Чикагского университета и Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что дополнительный час сна может сократить ежедневный рацион человека на 270 калорий.

Об этом пишет Yahoo.

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Различные исследования неоднократно доказывали, что недостаточное количество сна влияет на регулирование аппетита, что приводит к увеличению еды и повышает риск набора веса.

Результаты исследования показали, что дополнительное 1,2 часа сна в среднем привело к значительному уменьшению потребления пищи среди испытуемых и отрицательного энергетического баланса в реальных условиях.

Как отмечают ученые, за три года такой практики человек может потерять около 11 кг за счет большего количества сна. Также эксперты надеются изучить основные механизмы влияния длительного сна в ходе дальнейших исследований.

"В попытках похудеть многие пытаются найти разные способы уменьшить потребление калорий, но, если вы будете больше спать, вы можете осуществить задуманное без особого труда", — отметила автор исследования Эсра Тасали.

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