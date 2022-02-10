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Дополнительный час сна поможет похудеть - исследование

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Дополнительный час сна поможет похудеть - исследование

pixabay.com

Недостаточное количество сна влияет на регулирование аппетита.

Эксперты из Чикагского университета и Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что дополнительный час сна может сократить ежедневный рацион человека на 270 калорий.

Об этом пишет Yahoo.

Различные исследования неоднократно доказывали, что недостаточное количество сна влияет на регулирование аппетита, что приводит к увеличению еды и повышает риск набора веса.

Результаты исследования показали, что дополнительное 1,2 часа сна в среднем привело к значительному уменьшению потребления пищи среди испытуемых и отрицательного энергетического баланса в реальных условиях.

Как отмечают ученые, за три года такой практики человек может потерять около 11 кг за счет большего количества сна. Также эксперты надеются изучить основные механизмы влияния длительного сна в ходе дальнейших исследований.

"В попытках похудеть многие пытаются найти разные способы уменьшить потребление калорий, но, если вы будете больше спать, вы можете осуществить задуманное без особого труда", — отметила автор исследования Эсра Тасали.

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