Додаткова година сну допоможе схуднути - дослідження

Недостатня кількість сну впливає на регулювання апетиту.

Експерти з університету Чикаго і Вісконсинського університету в Мадісоні з'ясували, що додаткова година сну може скоротити щоденний раціон людини на 270 калорій.

Про це пише Yahoo.

Також читайте Дієтологи назвали найгірші напої для схуднення

Різні дослідження неодноразово доводили, що недостатня кількість сну впливає на регулювання апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі і підвищує ризик збільшення ваги.

Результати дослідження показали, що додаткова 1,2 година сну в середньому призвела до значного зменшення споживання їжі серед випробуваних та негативного енергетичного балансу в реальних умовах.

Як зазначають вчені, за три роки такої практики людина може втратити близько 11 кг за рахунок більшої кількості сну. Також експерти сподіваються вивчити основні механізми впливу тривалого сну під час своїх подальших досліджень.

"У спробах схуднути багато людей намагаються знайти різні способи зменшити споживання калорій, але, якщо ви будете більше спати, ви можете здійснити задумане без особливих зусиль", — зазначила авторка дослідження Есра Тасалі.

Топ-5 продуктів для схуднення: які продукти варто їсти

Раніше дієтологиня назвала найкорисніший напій для здоров’я печінки.

Читайте також: