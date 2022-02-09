ВНО-2022: какие предметы необходимы для поступления в вузы

В МОН напомнили, что поступающие могут использовать результаты ВНО 2019-2022 годов.

В Министерстве образования и науки напомнили перечень предметов внешнего независимого оценивания, результаты которых необходимы для поступления в университеты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Будущим абитуриентам, кроме подготовки к ВНО, важно выбрать оптимальный перечень предметов для того, чтобы иметь широкие возможности для поступления в в учреждения высшего образования", — отметили в МОН.

Так, конкурсные предметы, результаты по которым нужны для поступления на ту или иную специальность, приведены по ссылке.

В МОН отметили, что первым предметом для каждой из специальностей является украинский язык и литература или украинский язык. Успешно сдав ВНО по украинскому языку и литературе, участники смогут поступать на любую желаемую специальность, ведь получат не только результаты тестирования по выбранному учебному предмету, но и дополнительно – результат ВНО по украинскому языку. Однако важно, что результат ВНО по украинскому языку нельзя будет использовать вместо результата по украинскому языку и литературе.

Для лиц, поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), второй и третий конкурсные предметы отличаются в зависимости от специальности. Информация о том, какими именно будут эти предметы, приведена по ссылке. Также читайте Три киевских вуза попали в мировой рейтинг университетов

Кроме того, поступающим, желающим получить степень младшего бакалавра, нужны результаты по двум конкурсным предметам. Первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература. Второй предмет ВНО предлагается по выбору поступающего из перечня вторых и третьих предметов, указанных по ссылке для художественных специальностей вторым предметом является творческий конкурс, который сдается в учебном заведении.

Для тех, кто будет поступать на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра необходимо получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональный экзамен в учебном заведении. Первым предметом, как в двух предыдущих случаях, является украинский язык или украинский язык и литература. Вторым конкурсным предметом для таких поступающих по выбору учебного заведения в случае участия в конкурсе на бюджетные места будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт учреждения могут предложить собственный перечень предметов по выбору поступающего.

В МОН напомнили, что поступающие могут использовать результаты ВНО 2019-2022 годов.

Напомним:

В Украине с 5 по 22 января длилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится во второй половине марта. Каждый, кто хочет проверить свои знания, должен был зарегистрироваться на сайте Регионального центра оценки качества образования.

А с 1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию ЗНО-2022. Она продлится до 9 марта. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.

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