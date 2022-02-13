Народные приметы, обряды и обычаи 13 февраля 2022 года

Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.
13 февраля церковь и верующие чтят память бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, отшельника Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Виктора, и Папия, мученицы Трифены Кызыцкой.
13 февраля: украинские народные приметы
- Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.
- Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.
- Когда плетень чернеет зимой – на оттепели.
- В зимний солнечный день в горах появляется радуга — белая дуга, то при долинах будет морозить, но недолго.
13 февраля: церковный праздник
Святые Кир и Иоанн – раннехристианские святые мученики, бессеребряные, египетские врач и воинов.
Кир жил в III веке. в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был благочестивым врачом, который не принимал никакого вознаграждения, а призывал людей не грешить, потому что болезни часто являются следствием грешной жизни. Впоследствии он поступил в монастырь в Аравии. Бог дал ему чудесный дар лечить больных молитвой. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, принявший св. Крещение.
Узнав о заключении набожной христианки Афанасии и трех ее малолетних дочерей в египетском Канопе, Кир и Иоанн отправились, чтобы поддержать их на духе. Но набожных мужей тоже заключили в тюрьму и жестоко мучили, склоняя к отступничеству от Христовой веры. Потом девственникам и матери отрубили головы, а Кира и Ивана убили мечом.
13 февраля: народные традиции
В этот день молились о защите от шаровых молний.
13 февраля: что не стоит делать
Выходить из дома без надобности.
13 февраля: что следует делать
- добрые дела;
- собираться семьей.
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