Народные приметы, обряды и обычаи 13 февраля 2022 года

Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.

13 февраля церковь и верующие чтят память бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, отшельника Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Виктора, и Папия, мученицы Трифены Кызыцкой.

13 февраля: украинские народные приметы

Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.

Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.

Когда плетень чернеет зимой – на оттепели.

В зимний солнечный день в горах появляется радуга — белая дуга, то при долинах будет морозить, но недолго.

13 февраля: церковный праздник

Святые Кир и Иоанн – раннехристианские святые мученики, бессеребряные, египетские врач и воинов.

Кир жил в III веке. в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был благочестивым врачом, который не принимал никакого вознаграждения, а призывал людей не грешить, потому что болезни часто являются следствием грешной жизни. Впоследствии он поступил в монастырь в Аравии. Бог дал ему чудесный дар лечить больных молитвой. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, принявший св. Крещение.

Узнав о заключении набожной христианки Афанасии и трех ее малолетних дочерей в египетском Канопе, Кир и Иоанн отправились, чтобы поддержать их на духе. Но набожных мужей тоже заключили в тюрьму и жестоко мучили, склоняя к отступничеству от Христовой веры. Потом девственникам и матери отрубили головы, а Кира и Ивана убили мечом.

13 февраля: народные традиции

В этот день молились о защите от шаровых молний.

13 февраля: что не стоит делать

Выходить из дома без надобности.

13 февраля: что следует делать

добрые дела;

собираться семьей.

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