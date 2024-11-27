Чтобы волосы не выпадали, добавьте это к шампуню

Причин выпадения волос может быть много — болезни, гормональные проблемы, здесь без врачей не обойтись, не здоровое питание, неправильный уход.

Улучшить состояние волос могут не только профессиональные процедуры, предлагаемые парикмахерами, но и процедуры, которые можно делать и в домашних условиях.

Предлагаем попробовать лайфгак с использованием обычного шампуня и натуральных средств. Как утверждают эксперты 10 капель эфирного масла или аптечного витамина, добавленных к шампуню, могут ускорить рост волос, уменьшить его выпадение, улучшить его структуру.

Эксперты советуют использовать следующие масла:

Против выпадения волос — эфирные масла: петитгрейна, бея, розмарина, вербены, аира, иланг-иланга, чайного дерева, кедра, сосны, розового дерева, мяты, кориандра, кипариса, ладана.

Для ускорения роста волос – масло розмарина для темных волос, можжевельника, иланг-иланга, мелиссы, гвоздики, пихты, корицы.

Для борьбы с излишней жирностью волос эфирные масла лимона, чайного дерева, мяты, эвкалипта, кедра, бергамота, вербены, имбиря, шалфея, кипариса, сосны, каяпута, гвоздики, мелиссы, можжевельника, герани и цитрона.

Для улучшения состояния сухих волос эфирные масла апельсина, пальмарозы, сандала, иланг-иланга, лаванды, ладана, мандарина, ромашки, розового дерева.

Для борьбы с перхотью используют эфирные масла эвкалипта, розмарина, лаванды, ромашки, мелиссы и чайного дерева.

Для восстановления поврежденных волос подходят эфирные масла розового дерева, сандала, герани, апельсина и лаванды. При секущихся кончиках отлично помогают масла иланг-иланга, ромашки, герани, ветивера, сандала и розового дерева.

Витамины, например, Е или А, укрепляют волосы изнутри, предотвращая их ломкость.

Как использовать добавки

Для процедуры добавьте в шампунь для одного применения 10 капель масла или витамина прямо в ладонь с шампунем.

Нанесите смесь на волосы, помассируйте кожу головы пару минут, чтобы активные вещества проникли поглубже.

Оставьте на 5 минут, после чего тщательно смойте.

Этот способ ухода за волосами не затратен, подходит для большинства типов волос. Как утверждают специалисты, результат будет заметен уже через 3-4 недели регулярного применения.

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