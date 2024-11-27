Щоб волосся не випадало, додайте це до шампуню

Причини випадіння волосся може бути багато — хвороби, гормональні проблеми, тут без лікарів не обійтися, не здорове харчування, неправильний догляд інше.

Покращити стан волосся можуть не лише професійні процедури, які пропонують перукарі, а й процедури, які можна робити і в домашніх умовах.

Пропонуємо спробувати лайфгак з використанням звичайного шампуню та використанням натуральних засобів. Як стверджують експерти 10 капель ефірної олії або аптечного вітаміну, доданих до шампуню, можуть прискорити ріст волосся, зменшити його випадіння, покращити його структуру.

Експерти радять використовувати такі олії:

Проти випадіння волоссі — ефірні олії: петітгрейна, бея, розмарину, вербени, лепехи, іланг-ілангу, чайного дерева, кедра, сосни, рожевого дерева, м’яти, коріандру, кипарису, ладану.

Для прискорення росту волосся — олію розмарину для темного волосся, ялівцю, іланг-ілангу, меліси, гвоздики, ялиці, кориці.

Для боротьби із зайвою жирністю волосся ефірні олії лимона, чайного дерева, м’яти, евкаліпта, кедра, бергамоту, вербени, імбиру, шавлії, кипарису, сосни, каяпуту, гвоздики, меліси, ялівцю, герані та цитрону.

Для покращення стану сухого волосся ефірні олії апельсина, пальмарози, сандала, іланг-ілангу, лаванди, ладану, мандарину, ромашки, рожевого дерева.

Для боротьби з лупою використовують ефірні олії евкаліпта, розмарину, лаванди, ромашки, меліси та чайного дерева.

Для відновлення пошкодженого волосся підходять ефірні олії рожевого дерева, сандала, герані, апельсина та лаванди. При посічених кінчиках відмінно допомагають олії іланг-ілангу, ромашки, герані, ветивера, сандала й рожевого дерева.

Вітаміни, наприклад, Е або А, зміцнюють волосся зсередини, запобігаючи його ламкості.

Як використовувати добавки

Для процедури, додайте в шампунь для одного застосування 10 крапель олії або вітаміну прямо в долоню з шампунем.

Нанесіть суміш на волосся, помасажуйте шкіру голови пару хвилин, щоб активні речовини проникли глибше.

Залиште на 5 хвилин після чого ретельно змийте.

Цей спосіб догляду за волоссям не затратний, підходить для більшості типів волосся..Як стверджують фахівці, результат буде помітний вже через 3-4 тижні регулярного застосування.

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