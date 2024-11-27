Затримано підпалювачів адмінбудівель в Одесі: серед фігурантів є підлітки

В Одесі затримано трьох молодих людей, які, за інформацією правоохоронців, виконували завдання куратора з Росії, організовуючи підпали в різних регіонах України.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Серед затриманих – 15-річний підліток, 17-річний юнак та 20-річний чоловік. Наймолодший з групи отримав інструкції через месенджер, де йому запропонували винагороду за підпал об’єкта. Задля реалізації задуму він залучив двох знайомих.

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Увечері компанія підійшла до відділення пошти, облила його запальною рідиною і підпалила. Весь процес вони записали на відео, яке мало слугувати доказом для отримання обіцяних грошей.

Правоохоронці швидко знайшли причетних та затримали їх в орендованій квартирі. Під час обшуку виявлено залишки палива, мобільну техніку, одяг та інші предмети, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Слідство також встановило, що 17-річний затриманий раніше брав участь у терористичному акті в Києві. Його передали до управління СБУ в столиці, де йому офіційно оголосили підозру.

На сьогодні 15-річного підлітка та 20-річного чоловіка звинувачують у навмисному знищенні майна шляхом підпалу, скоєному групою осіб за змовою. Суд обрав для молодшого палія запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двоє старших опинилися у слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили причетність затриманих до підпалу ще одного поштового відділення в Миколаєві.Щодо нього вирішується питання про додаткове повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 43-річний священник шпигував для російських військ, надаючи дані про сили оборони на Харківщині.

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