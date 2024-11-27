Задержаны поджигатели админзданий в Одессе: среди фигурантов есть подростки

В Одессе задержаны трое молодых людей, которые, по информации правоохранителей, выполняли задачи куратора из России, организуя поджоги в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Среди задержанных – 15-летний подросток, 17-летний юноша и 20-летний мужчина. Младший из группы получил инструкции через мессенджер, где ему предложили вознаграждение за поджог объекта. Для реализации замысла он привлек двух знакомых.

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Вечером компания подошла к отделению почты, облила его зажигательной жидкостью и подожгла. Весь процесс они записали на видео, которое должно было служить доказательством для получения обещанных денег.

Правоохранители быстро нашли причастных и задержали их в съемной квартире. В ходе обыска обнаружены остатки топлива, мобильная техника, одежда и другие предметы, подтверждающие их причастность к преступлению.

Следствие также установило, что 17-летний задержанный ранее участвовал в террористическом акте в Киеве. Его передали в управление СБУ в столице, где официально объявили подозрение.

Сегодня 15-летнего подростка и 20-летнего мужчину обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога, совершенном группой лиц по сговору. Суд избрал для младшего поджигателя меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а двое старших оказались в следственном изоляторе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также правоохранители установили причастность задержанных к поджогу еще одного почтового отделения в Николаеве. В отношении него решается вопрос о дополнительном уведомлении о подозрении.

Напомним, 43-летний священник шпионил для российских войск, предоставляя данные о силах обороны в Харьковской области.

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