Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей и т.д.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", — отметил Шмыгаль.

Ранее говорилось, что по итогам 2024 года Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 3,2%. В следующем году этот показатель пойдет на спад, но уже в 2026 прогнозируется рост ВВП в Украине до 7%.

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