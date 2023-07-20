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Украина может получить более $8 млрд от Всемирного банка: куда правительство направит средства

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украина может получить более $8 млрд от Всемирного банка: куда правительство направит средства

Вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани сообщила украинским чиновникам о финансовой поддержке / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Соглашение о 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии уже подписано.

Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд. долларов для новых программ в Украине. Денежные средства предназначены, в частности, для финансирования сферы сельского хозяйства и социальной политики.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсией Морой.

В ходе переговоров речь шла о подготовке обновленной оценки потребностей Украины на восстановление, которая, в частности, будет включать ущерб, нанесенный подрывом Россией Каховской ГЭС. Кроме того, Группа Всемирного банка готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Денис Шмигаль также отметил, что Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Соответствующее соглашение было подписано Всемирным банком и Минфином. Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и восстановления экономики.

В общей сложности Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступило в бюджет.

“Особо благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, помогающий финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты для восстановления и развития Украины”, — написал Денис Шмигаль.

Напомним, Агентство по международному развитию (USAID) выделит гуманитарную помощь на сумму 500 миллионов долларов для украинцев, пострадавших от войны.

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Дата публикации
Просмотры
99
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