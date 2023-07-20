Украина может получить более $8 млрд от Всемирного банка: куда правительство направит средства

Соглашение о 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии уже подписано.
Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд. долларов для новых программ в Украине. Денежные средства предназначены, в частности, для финансирования сферы сельского хозяйства и социальной политики.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсией Морой.
В ходе переговоров речь шла о подготовке обновленной оценки потребностей Украины на восстановление, которая, в частности, будет включать ущерб, нанесенный подрывом Россией Каховской ГЭС. Кроме того, Группа Всемирного банка готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.
Денис Шмигаль также отметил, что Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.
Соответствующее соглашение было подписано Всемирным банком и Минфином. Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и восстановления экономики.
В общей сложности Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступило в бюджет.
“Особо благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, помогающий финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты для восстановления и развития Украины”, — написал Денис Шмигаль.
Напомним, Агентство по международному развитию (USAID) выделит гуманитарную помощь на сумму 500 миллионов долларов для украинцев, пострадавших от войны.
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