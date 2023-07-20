Спирулина для похудения: миф или реальность

В последнее время в список популярных средств похудения, наряду с зеленым чаем, зеленым кофе, попала спирулина и средства в состав которых она входит.

Действительно ли спирулина помогает похудеть

На самом деле спирулина не сжигает жир, более того, в целом она является питательным продуктом, поскольку на 60% спирулина это легко усваиваемый белок.

Похудение с помощью спирулины возможно только при комплексном подходе к снижению веса. Благодаря тому, спирулина нормализует обмен веществ, очищает организм, снижает "плохой" холестерин, она может корректировать вес. Но только при условии сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Поэтому спирулина поможет похудеть при весе, близком к нормальной, если убрать из рациона трансжиры и быстрые углеводы, добавив физические нагрузки.

На сегодняшний день нет достаточных доказательств, что спирулина снижает вес, также нет весомых исследований относительно ее влияния на пищеварение, когнитивные функции, депрессию, гиперактивность и прочее. Подтверждены гиполипидемические, антиоксидантные и противовоспалительные свойства микроводорослей спирулины.

Ученые чаще говорят о применении спирулины не для похудения, а от недоедания. К примеру, было установлено положительное влияние спирулины на здоровье женщин и детей с анемией в странах с высоким уровнем бедности.

Так можно ли похудеть с помощью спирулины

Надеяться на спирулину как на чудодейственное средство для похудения без комплексного подхода, понимания причин лишнего веса и их устранения не стоит.

Однако существует гипотеза, что спирулина помогает похудеть вследствие особой аминокислоты, которую она содержит — фенилаланин. Эта аминокислота блокирует чувство голода и таким образом может помогать похудеть.

Известный ученый и биохимик Ричард А. Пассвотер в книге "Антиоксиданты" предполагает, что структура аминокислот спирулины, возможно, непосредственно действует на уровень передачи нервных импульсов в мозг, особенно у тех, которые контролируют настроение и аппетит.

В любом случае спирулина является питательным продуктом, который может усиливать и продлевать чувство насыщения, так называемое "вторичное или обменное насыщение". Это когда организму не хватает каких-либо веществ, и в мозге формируются сигналы ощущения голода, хотя организм сыт. Спирулина как раз помогает побороть этот "вторичный голод".

Кроме того, благодаря тому, что в спирулине есть витамины группы В, если потребность в жевании вызвана стрессом, она также под влиянием спирулины ослабевает.

Итак, сама по себе спирулина не приводит к похудению. Если проблема лишнего веса в нарушении обмена веществ или пониженном иммунитете, то спирулина может способствовать восстановлению организма, что может привести к нормализации веса. Спирулин следует рассматривать как средство комплексного восстановления организма.

Чем полезна спирулина

Это мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами.

Снижает уровень "плохого" холестерина.

Снижает кровяное давление.

Обладает противораковыми свойствами.

Эффективна против анемии.

Помогает увеличивать мышечную силу, увеличивает общую выносливость организма.

Может снижать уровень сахара в крови.

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