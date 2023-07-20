Спіруліна для схуднення: міф чи реальність

Чи можна схуднути за допомогою спіруліни

Останнім часом в список популярних засобів для схуднення, поряд з зеленим чаєм, зеленою кавою, потрапила спіруліна та засоби до складу яких вона входить.

Чи насправді спіруліна допомагає схуднути

Насправді спіруліна не спалює жир, більше того в цілому вона є поживним продуктом, оскільки на 60% спіруліна це легко засвоюваний білок.

Схуднення за допомогою спіруліни можливе тільки при комплексному підході до зниження ваги. Завдяки тому, спіруліна нормалізує обмін речовин, очищує організм, знижує "поганий" холестерин, вона може коригувати вагу. Але лише за умови збалансованого харчування і здорового способу життя.

Тому спіруліна допоможе схуднути при вазі, близькі до нормальної, якщо прибрати з раціону трансжири та швидкі вуглеводи, додавши фізичні навантаження.

На сьогодні немає достатніх доказів що спіруліна знижує вагу, щодо її впливу на травлення, когнітивні функції, депресію, гіперактивність та інше. Підтверджені гіполіпідемічні, антиоксидантні та протизапальні властивості мікроводоростей спіруліни.

Науковці частіше кажуть про застосування спіруліни не для схуднення, а від недоїдання. Наприклад, було встановлений позитивний вплив спіруліни на здоров'я жінок та дітей з анемією в країнах з високим рівнем бідності.

Так чи можна схуднути за допомогою спіруліни

Сподіватися на спіруліну, як на чудодійний засіб для схуднення без комплексного підходу, розуміння причин зайвої ваги та їх усунення не варто

Проте, існує гіпотеза, що спіруліна допомагає схуднути внаслідок особливої амінокислоти, яку вона містить - фенілаланін. Ця амінокислота блокує відчуття голоду і таким чином може допомагати схуднути.

Відомий учений і біохімік Річард А. Пассвотер у книзі "Антиоксиданти" припускає, структура амінокислот спіруліни, можливо, безпосередньо діє на рівень передачі нервових імпульсів в мозок, особливо у тих, які контролюють настрій і апетит.

У будь-якому разі спіруліна є поживним продуктом, що може посилювати та подовжувати почуття насичення, так зване "вторинне або обмінне насичення". Це коли організмові бракує якихось речовин, і в мозку формуються сигнали відчуття голоду, хоча організм ситий. Спіруліна якраз допомагає побороти цей "вторинний голод".

Крім того, завдяки тому, що в спіруліні є вітаміни групи В, які заспокоюють, якщо потреба в жуванні викликана стресом, вона також під впливом спіруліни слабшає.

Отже, сама по собі спіруліна не приводить до схуднення. Якщо проблема зайвої ваги в порушенні обміну речовин або пониженому імунітеті, то спіруліна може сприяти відновленню організму, наслідком чого може бути та нормалізація ваги. Спіруліну варто розглядати як засіб комплексного відновлення організму.

Чим корисна спіруліна

Це потужний антиоксидант з протизапальними властивостями.

Знижує рівень "поганого" холестерину.

Знижує кров'яний тиск.

Має протиракові властивості.

Ефективна проти анемії.

Допомагає нарощувати м'язову силу, підвищує загальну витривалість організму.

Може понижувати рівень цукру в крові.

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