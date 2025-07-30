Как бесплатно попасть в первый класс в самолете: советы экспертов

Салон самолета / © Getty Images

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Многим знакомы истории о путешественниках, которые приезжают в аэропорт, проходят регистрацию — и неожиданно получают апгрейд до бизнес- или даже первого класса без дополнительной оплаты. Хотя такие случаи кажутся почти невероятными, они случаются на самом деле. И хотя удача играет не последнюю роль, есть несколько действенных способов увеличить вероятность такого приятного сюрприза.

Об этом пишет LAD Bible со ссылкой на работников Skyscanner — международного онлайн-сервиса для поиска и бронирования авиабилетов, отелей и аренды авто.

Для тех, кто еще не имел возможности путешествовать бизнес- или первым классом, важно понимать: что именно предусматривает этот формат перелета — зависит от авиакомпании и продолжительности маршрута.

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Что предусматривает повышение класса?

На межконтинентальных рейсах (от шести часов и более) бизнес-класс предлагает больше комфорта: сиденья-трансформеры, которые полностью раскладываются, улучшенное меню, быструю посадку, доступ к лаунж-зонам, увеличенный вес багажа и гигиенические наборы.

Первый класс — это еще более высокий уровень роскоши: отдельные кабины, индивидуальный сервис, ресторанные блюда на заказ, дизайнерские наборы для путешествия, доступ к премиальным залам ожидания, а главное — внимание к мелочам. Вам могут без напоминаний доливать напиток или подготовить пижаму ко сну.

Как получить апгрейд бесплатно: советы от Skyscanner

Регистрируйтесь первыми

Некоторым пассажирам везло лишь потому, что они приехали в аэропорт раньше других.

«Мы с женой прилетели в аэропорт Глазго на рейс в Доминикану очень рано. Очереди не было, и работник стойки сказал, что есть два свободных места в первом классе — и мы можем их занять. Мы с радостью согласились», — рассказал один из работников Skyscanner.

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Присоединяйтесь к программам лояльности

Даже если вы летаете разными авиакомпаниями, стоит зарегистрироваться во всех доступных программах лояльности.

«Даже на самом низком уровне вы больше заслуживаете награду, чем пассажир без карты», — отмечают в Skyscanner.

Будьте вежливы

Дружеское отношение к персоналу иногда открывает двери в первый класс. Один из примеров — история сотрудницы Skyscanner.

«Я опоздала на посадку на рейс в США, а на моем месте сидел пожилой мужчина — он хотел быть рядом с женой. Я сказала, что не против пересесть на место позади. Стюардесса, с которой я поздоровалась на входе, это заметила. Через 5 минут она вернулась и предложила пройти с ней… в бизнес-класс», — рассказала женщина.

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Получить бесплатное повышение класса — реально. Шансы возрастают, если вы действуете заблаговременно, демонстрируете лояльность к авиакомпаниям и просто проявляете человечность.

К слову, бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, что пассажирам лучше не выбирать места в хвостовой части самолета. Этот совет связан со снижением уровня джетлага после перелета — нарушения биологического ритма человека, которое возникает после быстрой смены часового пояса.