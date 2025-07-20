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Ryanair платит работникам за "разоблачение" пассажиров: что стоит знать перед посадкой
Работники Ryanair получают деньги за обнаружение негабаритной ручной клади. Что нужно знать пассажирам, чтобы не заплатить до 75 евро штраф?
Авиакомпания Ryanair ввела систему бонусов для сотрудников, обнаруживающих пассажиров с негабаритной ручной кладью у выхода на посадку. За каждую "разоблаченную" сумку агент может получить дополнительную плату - до 80 евро в месяц.
Об этом рассказывает Daily Mail.
Утечка документации показала: один из работников получал около 1,5 евро за каждый обнаруженный багаж, нарушающий правила. Речь идет о сумках, размер которых превышает установленные Ryanair 40×20×25 см. За такую поклажу пассажиру могут начислить до 75 евро штрафа прямо на выходе к самолету.
Комиссии официально подтверждены
Ryanair, заработавшая в прошлом году более 13 млрд евро, подтвердила, что действительно выплачивает своим агентам бонусы за выявление нарушений. В то же время компания отказалась назвать точную сумму выплат, заверив: штрафы касаются лишь 0,1% пассажиров.
"Наше послание этим 0,1% - простое: соблюдайте правила, и вам ничего не угрожает", - заявили в компании.
"Мы благодарим 99,9% наших пассажиров за добросовестность".
Несмотря на это, еще в апреле директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди публично утверждал, что компания не платит комиссию своим сотрудникам за багаж.
EasyJet – также в игре
Ryanair не единственная компания, использующая финансовую мотивацию для контроля над поклажей. EasyJet также реализовала подобную программу. Как свидетельствует внутреннее письмо Swissport (компания, обслуживающая выходы на посадку), сотрудники аэропортов в Белфасте, Бирмингеме, Манчестере и других городах получают по 1,20 фунта за каждую негабаритную сумку.
В Глазго менеджер Swissport даже написал, что эти выплаты "вознаграждают правильно поступающих".
Изменения в правилах - еще впереди
Теперь Ryanair позволяет только одну бесплатную маленькую сумку до 40×20×25 см. За большую ручную кладь весом до 10 кг придется платить от 6 евро. Однако вскоре эти правила могут измениться. Ожидается, что ЕС обяжет авиакомпании разрешать одну стандартную ручную кладь бесплатно — до 40×30×20 см. Однако новые нормы еще не вступили в силу.
Пока пассажирам советуют быть особенно внимательными — даже незначительное превышение размера сумки может обойтись дорого.