Ryanair платит работникам за "разоблачение" пассажиров: что стоит знать перед посадкой

Ryanair. / © Associated Press

Реклама

Авиакомпания Ryanair ввела систему бонусов для сотрудников, обнаруживающих пассажиров с негабаритной ручной кладью у выхода на посадку. За каждую "разоблаченную" сумку агент может получить дополнительную плату - до 80 евро в месяц.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Утечка документации показала: один из работников получал около 1,5 евро за каждый обнаруженный багаж, нарушающий правила. Речь идет о сумках, размер которых превышает установленные Ryanair 40×20×25 см. За такую поклажу пассажиру могут начислить до 75 евро штрафа прямо на выходе к самолету.

Реклама

Комиссии официально подтверждены

Ryanair, заработавшая в прошлом году более 13 млрд евро, подтвердила, что действительно выплачивает своим агентам бонусы за выявление нарушений. В то же время компания отказалась назвать точную сумму выплат, заверив: штрафы касаются лишь 0,1% пассажиров.

"Наше послание этим 0,1% - простое: соблюдайте правила, и вам ничего не угрожает", - заявили в компании.

"Мы благодарим 99,9% наших пассажиров за добросовестность".

Несмотря на это, еще в апреле директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди публично утверждал, что компания не платит комиссию своим сотрудникам за багаж.

Реклама

EasyJet – также в игре

Ryanair не единственная компания, использующая финансовую мотивацию для контроля над поклажей. EasyJet также реализовала подобную программу. Как свидетельствует внутреннее письмо Swissport (компания, обслуживающая выходы на посадку), сотрудники аэропортов в Белфасте, Бирмингеме, Манчестере и других городах получают по 1,20 фунта за каждую негабаритную сумку.

В Глазго менеджер Swissport даже написал, что эти выплаты "вознаграждают правильно поступающих".

Изменения в правилах - еще впереди

Теперь Ryanair позволяет только одну бесплатную маленькую сумку до 40×20×25 см. За большую ручную кладь весом до 10 кг придется платить от 6 евро. Однако вскоре эти правила могут измениться. Ожидается, что ЕС обяжет авиакомпании разрешать одну стандартную ручную кладь бесплатно — до 40×30×20 см. Однако новые нормы еще не вступили в силу.

Пока пассажирам советуют быть особенно внимательными — даже незначительное превышение размера сумки может обойтись дорого.

Реклама