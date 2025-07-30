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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Як безкоштовно потрапити до першого класу в літаку: поради експертів

Мрієте про політ першим або бізнес-класом без зайвих витрат? Експерти Skyscanner розповіли, як збільшити шанси на безкоштовний апгрейд та насолодитися розкішшю в небі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Салон літака

Салон літака / © Getty Images

Багатьом знайомі історії про мандрівників, які приїжджають до аеропорту, проходять реєстрацію — і несподівано отримують апгрейд до бізнес- чи навіть першого класу без додаткової оплати. Хоча такі випадки здаються майже неймовірними, вони трапляються насправді. І хоча удача відіграє не останню роль, є кілька дієвих способів збільшити ймовірність такого приємного сюрпризу.

Про це пише LAD Bible із посиланням на працівників Skyscanner — міжнародного онлайн-сервісу для пошуку та бронювання авіаквитків, готелів і оренди авто.

Для тих, хто ще не мав змоги подорожувати бізнес- або першим класом, важливо розуміти: що саме передбачаєцей формат перельоту — залежить від авіакомпанії та тривалості маршруту.

Що передбачає підвищення класу?

На міжконтинентальних рейсах (від шести годин і більше) бізнес-клас пропонує більше комфорту: сидіння-трансформери, які повністю розкладаються, покращене меню, швидку посадку, доступ до лаунж-зон, збільшену вагу багажу та гігієнічні набори.

Перший клас — це ще вищий рівень розкоші: окремі кабіни, індивідуальний сервіс, ресторанні страви на замовлення, дизайнерські набори для подорожі, доступ до преміальних залів очікування, а головне — увага до дрібниць. Вам можуть без нагадувань доливати напій або підготувати піжаму до сну.

Як отримати апгрейд безкоштовно: поради від Skyscanner

Реєструйтесь першими

Деяким пасажирам щастило лише тому, що вони приїхали до аеропорту раніше за інших.

«Ми з дружиною прилетіли до аеропорту Глазго на рейс до Домінікани дуже рано. Черги не було, і працівник стійки сказав, що є два вільних місця у першому класі — і ми можемо їх зайняти. Ми з радістю погодилися», — розповів один із працівників Skyscanner.

Приєднуйтесь до програм лояльності

Навіть якщо ви літаєте різними авіакомпаніями, варто зареєструватися у всіх доступних програмах лояльності.

«Навіть на найнижчому рівні ви більше заслуговуєте на нагороду, ніж пасажир без картки», — зазначають у Skyscanner.

Будьте ввічливими

Дружнє ставлення до персоналу іноді відчиняє двері до першого класу. Один із прикладів — історія співробітниці Skyscanner.

«Я запізнилася на посадку на рейс до США, а на моєму місці сидів літній чоловік — він хотів бути поруч із дружиною. Я сказала, що не проти пересісти на місце позаду. Стюардеса, з якою я привіталась на вході, це помітила. Через 5 хвилин вона повернулась і запропонувала пройти з нею… аж до бізнес-класу», — розповіла жінка.

Отримати безкоштовне підвищення класу — реально. Шанси зростають, якщо ви дієте завчасно, демонструєте лояльність до авіакомпаній і просто проявляєте людяність.

До слова, колишня стюардеса British Airways Джейн Гоукс розповіла, що пасажирам краще не обирати місця у хвостовій частині літака. Ця порада пов’язана зі зниженням рівня джетлагу після перельоту — порушення біологічного ритму людини, яке виникає після швидкої зміни часового поясу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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