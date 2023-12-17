Как часто можно окрашивать волосы без вреда для них

Периодичность окрашивания волос зависит от многих факторов. Лучшие советы, как часто можно их красить, чтобы сохранить волосы здоровыми

Частота окрашивания волос без их повреждения зависит от того, чем их окрашивать, какой краской, аммиачной или без аммиачной, тоником, хной другое.

Безопасная частота окрашивания волос зависит и от цели окрашивания, что нужно закрасить – седину, корни волос, волосы по всей длине.

Как часто можно окрашивать волосы

Когда отрастающие светлые корни это выглядят как залысины, когда темные — довольно неряшливый вид. За месяц волосы вырастают на 1-1,5 см. Отросшие корни, эти полтора-два сантиметра, отлично подходят для окрашивания – пигмент ложится постепенно, без переходов, цвет будет ровный.

Любой перманентной окраски хватит на полтора месяца. Затем следует повторить процедуру. Однако нужно помнить, что в зависимости от того, какое окрашивание было произведено, в зависимости от степени вредности краски сроки могут изменяться.

Как часто можно тонировать волосы

Для тонких и поврежденных волос самым безопасным будет тонирование. Это просто поддержка цвета на тон темнее, добавление глубины, обновление яркости. Минус тонировки в том, что пигменты остаются на поверхности волос, неустойчивы и со временем смываются. Эффекта хватает на 1,5-2 нед. Процедуру можно повторять довольно часто – 1 раз в 2 недели

Как часто можно окрашивать волосы тон в тон

Если говорить о покраске в один тон, она более плотная, не смывается, остается и отрастает полоской через месяц-полтора. Соответственно, окрашивать корни нужно раз в 1-1,5 месяца в зависимости от скорости роста волос. Общую процедуру окрашивания во всю длину можно проводить немного реже. Чтобы не навредить волосам, корни можно красить один раз в 1-1,5 месяца, обновлять цвет один раз в 3-6 месяцев.

Как часто можно краситься в блондинку

Самая агрессивная покраска – это блонд. Отрастающие корни сильно выделяются, и раз в месяц-полтора важно их подкрашивать, чтобы не запускать и избежать окрашивания всей длины. Выровнять цвет на сильно отросших корнях очень непросто. Но нужно помнить, что при обесцвечивании используются достаточно агрессивные высокие оксиды. Безопасная частота окраски для блондинок, корни — 1 раз в 1-1,5 месяца, обновление цвета — 1 раз в 3-6 месяцев.

Как часто можно мелировать волосы

Если мы говорим о мелировании, такие техники как шатуш, балаяж, они не приносят вреда волосам, поэтому их можно обновлять с периодичностью от раз в три месяца до полугода. Зависит от того, как качественно выполнено мелирование.

Как часто окрашивать седину

Если мы говорим о седине, имеет место перманентное окрашивание при использовании оксиданта. Именно благодаря последнему краситель проникает в структуру и наполняет цветом «пустые», не пигментированные волосы. Окраска седины не наносит большого вреда. Главная сложность состоит в том, чтобы правильно подобрать средства, способные закрасить 70-100% не пигментированных волос.

Закрашивать седык волосы можно безболезненно с периодичностью раз в 1-1,5 месяца.

Общие правила окрашивания волос без ущерба для них

Красить волосы после химической завивки можно не раньше чем через год, иначе потеряете большую часть волос.

Избегайте резких изменений цвета, особенно брюнетки у блондинку.

Покуупайте только профессиональную краску в специализированном магазине. Это поможет избежать подделок и непредсказуемого результата.

Выбирайте краску без аммиака, она идеальна для экспериментов, поскольку не проникает в глубь волос и со временем смоется.

Окислитель покупайте отдельно, даже если он прилагается к краске. Берите с меньшим процентом, он менее вреден.

Перед покраской, даже проверенной ранее краской, проведите тест на внутренней стороне локтевого сгиба, чтобы предотвратить аллергическую реакцию и химический ожог. Аллергены могут накапливаться длительно и проявить себя не с первого и даже не со второго раза.

Перед нанесением краски проверьте, нет ли на коже головы каких-либо раздражений и повреждений, чтобы не усугубить их. Ни в коем случае не мойте голову непосредственно перед покраской и не пользуйтесь жирными средствами. Лучше всего окрашиваются сухие и немытые волосы.

Обязательно пользуйтесь перчатками, они прилагаются к упаковке.

Всегда соблюдайте время, указанное на упаковке, не передерживайте.

Имейте в виду, что крашеные волосы нуждаются в особом уходе. Подберите шампунь, маску, бальзам/кондиционер без сульфатов. Такие средства помогут сохранить яркий цвет и здоровый блеск волос.

Главное правило – вместо того, чтобы снова и снова красить волосы по всей длине, красите время от времени только корни.

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