На Киевщине усиливают мобилизацию – экс-нардеп (документ)

Экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что в Киевской области вводят новый метод работы по мобилизации.

В Киевской области территориальные центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и органы местной власти вводят усиление мобилизации граждан.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук и опубликовал документ.

Так, в Обуховском районе будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители военкоматов будут проверять документы, выписывать повестки и задерживать нарушителей военного учета.

"Образовать совместные мобильные блокпосты на территории громад Обуховского района Киевской области с целью оповещения населения о необходимости уточнения военно-учетных данных и выявления нарушителей военного учета", — говорится в приказе.

Приказ об усилении мобилизации в Киевской области/Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Напомним, Марьяна Безуглая рассказала об изменениях при вручении повесток.

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