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На Київщині посилюють мобілізацію – екснардеп (документ)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині посилюють мобілізацію – екснардеп (документ)

Блокпост

Екснардеп Ігор Мосійчук розповів, що на Київщині запроваджують новий метод роботи по мобілізації.

На Київщині територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та органи місцевої влади запроваджують посилення мобілізації громадян.   

Про це у своєму Telegram-каналі написав колишній народний депутат Ігор Мосійчук та опублікував документ.

Так, в Обухівському районі буде обладнано спеціальні блокпости на яких представники військкоматів будуть перевіряти документи, виписувати повістки та затримувати порушників військового обліку.

"Утворити спільні мобільні блокпости на території громад Обухівського району Київської області з метою оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних та виявлення порушників військового обліку", - йдеться у наказі.

Наказ про посилення мобілізації на Київщині / Фото: Telegram/Ігор Мосійчук / ©
Наказ про посилення мобілізації на Київщині / Фото: Telegram/Ігор Мосійчук

Нагадаємо, Мар'яна Безугла розповіла про зміни під час вручення повісток.

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