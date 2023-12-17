Автобус з України з 55 людьми потрапив в аварію в Словаччині.

У Словаччині перекинувся український автобус. На момент аварії в салоні перебувало 53 пасажири та два водії.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, ДТП сталася близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району.

Постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених були діти. На місце події виїхали пожежники та медики.

Український автобус потрапив у ДТП в Словаччині 17 грудня / Фото: Віталій Глагола

Нагадаємо, раніше у Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) сталася смертельна ДТП з українцями. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з'їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі. На момент ДТП у транспортному засобі перебувало 10 людей – всі громадяни України.

Читайте також: