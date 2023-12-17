Автобус из Украины с 55 людьми попал в аварию в Словакии.

В Словакии перекинулся украинский автобус. На момент аварии в салоне находились 53 пассажира и два водителя.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, ДТП произошло около восьми утра в воскресенье, 17 декабря, вблизи села Даргов Требишевского района.

Пострадавшие пассажиры находились в сознании с травмами головы и конечностей. Среди, по меньшей мере, семи раненых были дети. На место происшествия выехали пожарные и медики.

Украинский автобус попал в ДТП в Словакии 17 декабря / Фото: Виталий Глагола

Напомним, ранее в Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство) произошло смертельное ДТП с украинцами. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине. На момент ДТП в транспортном средстве находились 10 человек – все граждане Украины.

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