Як часто можна фарбувати волосся щоб його не пошкодити

Періодичність фарбування волосся залежить від багатьох факторів. Найкращі поради, як часто можна його фарбувати, щоб зберегти волосся здоровим

Частота фарбування волосся без їх пошкодження залежить від того, чим їх фарбувати, якою фарбою, аміачною чи без аміачною, тоніком, хною інше.

Безпечна частота фарбування волосся залежить і від мети фарбування, що потрібно помалювати — сивину, корені волосся, волосся по всій довжині.

Як часто можна фарбувати волосся

Коли відростає світле коріння - це має вигляд залисин, коли темне — досить неохайно. За місяць волосся виростає на 1-1,5 см. Відрослі коріння, ці півтора-два сантиметри, відмінно підходять для фарбування — пігмент лягає поступово, без переходів, колір буде рівний.

Будь-якого перманентного фарбування вистачить на півтора місяця. Потім потрібно повторити процедуру. Проте потрібно пам'ятати, що залежно від того, яке фарбування було зроблено, залежно від ступеня шкідливості фарби терміни можуть змінюватись.

Як часто можна тонувати волосся

Для тонкого та пошкодженого волосся найбезпечнішим буде тонування. Це просто підтримка кольору на тон темніше, додавання глибини, оновлення яскравості. Мінус тонування в тому, що пігменти залишаються на поверхні волосся, нестійкі та з часом змиваються. Ефекту вистачає на 1,5-2 тижні. Процедуру можна повторювати досить часто - 1 раз на 2 тижні

Як часто можна фарбувати волосся тон у тон

Якщо говорити про фарбування в один тон, воно більш щільне, не змивається, залишається і відростає смужкою через місяць-півтора. Відповідно, зафарбовувати коріння потрібно раз на 1-1,5 місяця залежно від швидкості росту волосся. Загальну процедуру фарбування на всю довжину можна проводити трохи рідше. Щоб не нашкодити волоссю, коріння можна малювати один раз на 1-1,5 місяця, оновлювати колір один раз на 3-6 місяців

Як часто можна фарбуватися у блондинку

Найагресивніше фарбування — це блонд. Відростаюче коріння сильно виділяється, і раз на місяць-півтора важливо їх підфарбовувати, щоб не запускати і уникнути фарбування всієї довжини. Вирівняти колір на сильно відрослих коренях дуже непросто. Але потрібно пам'ятати, що під час знебарвлення використовуються досить агресивні високі оксиди. Безпечна частота фарбування для блондинок, коріння - 1 раз на 1-1,5 місяця, оновлення кольору - 1 раз на 3-6 місяців.

Як часто можна мелірувати волосся

Якщо ми говоримо про мелірування, такі техніки як шатуш, балаяж, вони не завдають шкоди волоссю, тому їх можна оновлювати з періодичністю від раз на три місяці до пів року. Залежить від того, як якісно виконано.

Як часто зафарбовувати сивину

Якщо ми говоримо про сивину, має місце перманентне фарбування при використанні оксиданту. Саме завдяки останньому барвник проникає в структуру і наповнює кольором «порожнє», не пігментоване волосся. Забарвлення сивини не завдає великої шкоди.Головна складність полягає в тому, щоб правильно підібрати засоби, здатні зафарбувати 70-100% не пігментованого волосся.

Зафарбовувати сивину можна безболісно для волосся з періодичністю раз в 1-1,5 місяця.

Загальні правила фарбування волосся без шкоди для них

Фарбувати волосся після хімічної завивки можна не раніше ніж через рік, інакше втратите більшу частину волосся.

Уникайте різких змін кольору, особливо з брюнетки у блондинку.

Купуйте тільки професійну фарбу в спеціалізованому магазині. Це допоможе уникнути підробок та непередбачуваного результату.

Вибирайте фарбу без аміаку, вона ідеальна для експериментів, оскільки не проникає в глиб волосся і з часом змиється.

Окислювач купуйте окремо, навіть якщо він додається до фарби. Беріть із меншим відсотком, він менш шкідливий.

Перед фарбуванням, навіть перевіреною раніше фарбою, проведіть тест на внутрішній стороні ліктьового згину, щоб унеможливити алергічну реакцію та хімічний опік. Алергени можуть накопичуватися тривалий час і проявити себе не з першого та навіть не з другого разу.

Перед нанесенням фарби перевірте, чи немає на шкірі голови будь-яких подразнень та пошкоджень, щоб не посилити їх. У жодному разі не мийте голову безпосередньо перед фарбуванням і не користуйтеся жирними засобами. Найкраще фарбується сухе і немите волосся.

Обов'язково користуйтеся рукавичками, вони додаються до упаковування.

Завжди дотримуйтесь часу, зазначеного на упаковуванні, не перетримуйте.

Майте на увазі, що фарбоване волосся потребує особливого догляду. Підберіть шампунь, маску, бальзам/кондиціонер без сульфатів. Такі засоби допоможуть зберегти яскравий колір та здоровий блиск волосся.

Головне правило — замість того, щоб знову і знову фарбувати волосся по всій довжині, фарбуйте час від часу лише коріння.

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